Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağmalcılar Spor Başkanı Tuncer Selim, bir proje takımı olarak Sağmalcılar Spor’u aldıklarını söyleyerek, “Çocukları kahvehane köşelerinden spora yönlendirmek istiyoruz” dedi.

Gençleri spora kazandırmak adına futbola kazandırılan ve Güvenç Kurtar, Giray Bulak gibi deneyimli teknik adamların bünyesinde bulunduğu Sağmalcılar Spor’da Başkan Tuncer Selim, İHA’ya yaptığı açıklamada istikrarı yakalayarak 3. Lig’e kadar yükselmek istediklerini belirtti.

“Hedefimiz 3. Lig’e kadar yükselmek”

Sağmalcılar Spor’u bir proje takımı yaptıklarını ifade eden Tuncer Selim, “Daha önce diğer takımların alt yapılarında oynayan 19-20 yaşlarındaki çocukları aramıza aldık. Futbol Komitesi’nin başına Güvenç Kurtar’ı getirdik. Giray Bulak ile işbirliği yaptık. Çocukların sahada nasıl duracağını, nasıl pozisyon alacaklarını hoca öğretti ve eksiklerimizi tamamladık. Bu çalışmalar sonucunda çok hızlı pas yapan, çok gol atan bir takım meydana çıktı. İlk maçı 12-0 kazandık. 7 gol ortalamasıyla oynadık. En yakın rakibimize 15 puan fark attık. Sadece 1 mağlubiyet aldık. Yendiğimiz takımlar ikinci maçlara çıkmadı. Açık ara şampiyon olduk ve Bayrampaşa Belediye Başkanı’ndan kupayı aldık. Çocuklar çok tutkulular ve bu sene de aynı kadroya 4 takviye ile devam edeceğiz. Bütün hedefimiz 3. Lig’e kadar yükselmek” diye konuştu.

Çocukları kahvehane köşelerinden alıp spora yönlendirmek istediklerini sözlerine ekleyen Selim, ellerinden geldiğince takımda top koşturan gençlere yardım ettiklerini söyledi.

“Şu ana kadar hiçbir yerden destek almadık”

Amatör de olsa bir takıma sahip olmanın çok maliyetli olduğunu hatırlatan Başkan Tuncer Selim, “İlk başladığımız zaman belediye bize bir saha vermemişti. Halı sahaları kiralayarak bu antrenmanları yaptık. Bunları görünce profesyonel kulüplere Allah kolaylık versin diyorum. Şu ana kadar hiçbir yerden destek almadık. Kendi içimizde halletmeye çalıştık. Bayrampaşa Belediyesi bu sene şampiyon olduğumuz için destek sözü verdi. Bir kulüp lokali yapmak istiyoruz. En azından oradan edinilebilecek ufak tefek gelirlerle bir şeyleri yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.