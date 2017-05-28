Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gösterilen kartın ardından yedek kulübesindeki Emre Belözoğlu da hakeme tepki gösterdi. Özkahya, vukuatlarıyla bilinen futbolcuya sarı kartını çıkardı. Gördüğü kartın ardından daha da sinirlenen Emre’yi takım arkadaşları zor sakinleştirdi. 33. dakikadaki olaydan sonra Belözoğlu’nun siniri geçmemişti. Tecrübeli oyuncu ilk yarının bitiş düdüğünün ardından sinirli bir şekilde hakemlerin yanına giderek konuşmak istedi. Bu sırada Abdullah Avcı ve takım arkadaşları tecrübeli futbolcuyu büyük çaba sarfederek engellemeyi başardı. Ayrıca Emre Belözoğlu’nun hakemlere doğru yürüdüğü sırada tribünlerden ‘Vur, vur’ seslerinin yükselmesi dikkat çekti.