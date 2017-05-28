Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da Fenerbahçe karşısında yaşadığı puan kaybı sonrası Avrupa kupalarına katılma hedefini gerçekleştiremeyen Trabzonspor, bu sezon deplasmanda çıktığı 17 maçtan 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle ayrıldı. Dış sahalardaki müsabakalarda 28 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı. Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda dış sahada 42 puanla en başarılı dönemini geçirmişti. Bordo-mavili ekip, deplasmanda 2011-2012 sezonunda 24, 2012-2013'te 15, 2013-2014'te 19, 2014-2015'te 18, 2015-2016'da ise 13 puan çıkarmıştı. Trabzonspor, bu sezon sahasındaki 16 maçta ise 6 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı ve 23 puan topladı.

İkinci yarıda deplasmanda yenilmedi

Trabzonspor, ligin ikinci yarısında deplasmanlarda hiç mağlup olmadı. En son 17 Aralık 2016'da Medipol Başakşehir deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle dönen Karadeniz ekibi, 162 gün boyunca dış sahada yenilgi görmedi. 2017 yılında dış saha mağlubiyeti yaşamayan bordo-mavililer, söz konusu maçlarda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Osmanlıspor'u 1-0, Akhisar Belediyespor'u 3-1, Antalyaspor'u 3-0 yenerken, Atiker Konyaspor, Adanaspor ve Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, ikinci yarıda 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan topladı.

Dış sahada yenilmeme serisi 9'a çıktı

Trabzonspor, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmeme serisini, Fenerbahçe beraberliğiyle 9'a çıkardı. Bordo-mavililer, 9 deplasman maçında art arda yenilmeyerek 2010-2011 sezonundaki başarısını geride bıraktı.

13 sezon sonra Avrupa'da art arda 2 sezon yok

Fenerbahçe beraberliği ile ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo-mavililer, 13 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03'te üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016-2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.