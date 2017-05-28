Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, devre arasında transfer etmek istediği Mathieu Valbuena'yı sezon sonu itibariyle kadrosuna katmayı hedefliyor.

Fransız basınından Mercato 365'in haberine göre; Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Valbuena için sarı lacivertli kulüp ve Lyon arasında 3 milyon euroluk bir anlaşma sağlandığı belirtildi. Oyuncuya da 3 yıllık teklif yapıldığı aktarılırken transferin bitme aşamasında olduğu ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere önceki günlerde Lyon başkanı Aulas, "Fenerbahçe'nin önerdiği sözleşme, Lyon'un Valbuena'ya öneremeyeceği bir sözleşme. Fenerbahçe'nin teklifi onu cezbetti." açıklamasını yapmış ve yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı sinyalini vermişti.