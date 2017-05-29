Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son haftaya girilirken Crotone'nin 1 puan önünde bulunan Empoli, Palermo'ya 2-1 mağlup oldu ve 32 puanda kalarak Serie A'dan düşen üçüncü ekip oldu. Ligde kalmak için Lazio karşısında galibiyet arayan Crotone, rakibini 3-1 mağlup etti ve 34 puanla 17. sırayı alarak Serie A'da kalmayı başardı.