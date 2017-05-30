Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Beşiktaş'la müthiş bir sezon geçirerek şampiyonluğun mimarlarından olan Gomez, siyah-beyazlı ekipten 'Türkiye tehlikeli bahanesiyle' ayrılarak Almanya'nın Wolfsburg takımına transfer olmuştu. Büyük hedefleri için gittiği Wolfsburg'da küme düşmekten son maçta kurtuldu.

PLAY-OUT'TA KÜMEDE KALDI

Almanya Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan Wolfsburg, ikinci ligi üçüncülükle bitiren Eintracht Braunschweig'ı play-out rövanş karşılaşmasında 1-0 yendi. İlk maçı da aynı skorla kazanan Wolfsburg, böylece gelecek sezon da Bundesliga’da yer alma hakkı elde etti. Sezon başında Wolfsburg'la Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istediğini belirten Gomez, son maçta Bundesliga'ya tutundu.

İKİ FOTOĞRAF KONUŞULDU

Maçtan sonra kümede kalmayı garantileyen Wolfsburg'da Mario Gomez'in büyük sevinci sosyal medyada çok konuşuldu. 1 yıl önce bu zamanlarda Beşiktaş'ta şampiyonluğu kutlayan Gomez, 1 yıl sonra büyük hedeflerle gittiği Wolfsburg'da kümede kalma sevinci yaşadı.



Başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere birçok futbolsever, sosyal medyada Gomez'in bu iki fotoğrafını paylaştı.