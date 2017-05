Türkiye Gazetesi

Hafta sonu yapılacak Trabzonspor-Bursaspor, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarının sonucunda ligden düşecek son takım belli olacak. Bursaspor, Trabzonspor’u yenmesi halinde ligde kalacak. Yeşil-beyazlı takımın Trabzon deplasmanında puan kaybetmesi ve Çaykur Rizespor’un, Aytemiz Alanyaspor’u mağlup etmesi durumunda Karadeniz ekibi ligde kalmayı başaracak. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Çubukçu, ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor ile yapacakları maçla ilgili “Trabzonspor, her maçına kazanmak için çıkar. 33 hafta boyunca her maça nasıl çıktıysak, Bursaspor maçına da öyle çıkacağız. Şampiyonluk, Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren takımlarla nasıl oynadıysak, Bursaspor maçını da aynı oynayacağız. Trabzonspor, her maçını yenmek için oynar. Ligden düşme tartışmalarının uzağında kalmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Özür diliyoruz”

Öte yandan Çubukçu, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırarak 2 puan kaybetmelerinin ve Avrupa kupaları hedefinden kopmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Ligin ikinci yarısında 33 puan topladıklarını dile getiren Trabzonspor asbaşkanı “Bu takımın topladığı puanları Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek taçlandırmak istiyorduk. Ancak bunu başaramadık. Tüm camiamızdan özür diliyoruz. Her şeye rağmen bu takım neler gerçekleştirebileceğini, yapılacak takviyelerle bizi nereye taşıyabileceğini gösterdi. İlk yarıyı biraz iyi geçirsek bugün daha farklı bir konumda kendimize yer bulabilirdik” diye konuştu.



ONUR’A TEDBİR!

TFF Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor’un kaptanı Onur Recep Kıvrak’ı Disiplin Kurulu’na sevk etti. Fenerbahçe maçında Emenike’yle girdiği ikili mücadelede baldırından sakatlanan ve bir süre sonra oyundan çıkan başarılı file bekçisinin, “hakaret” gerekçesiyle tedbirli olarak PDFK’ya sevkine karar verildi. Onur, hafta sonu oynanacak Bursaspor karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Boluspor ve Eskişehirspor kulüplerinin yanı sıra, Başakşehirli Doka ve Bolusporlu Andre Santos tedbirli olarak PDFK’ya sevk edildi.



ZAFER POZU

Trabzonspor Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana ülkesine giden Luis Ibanez, kart cezalısı olduğu için izin verilen Olcay Şahan ile Matus Bero, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Okay Yokuşlu’nun yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı. Çift kale maçı kazanan mavi takım, idman sonrası zafer pozu verdi.

HAZIR OL ONAZİ

Cezası sona eren Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi’nin Bursaspor maçında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Teknik Direktör Ersun Yanal da oyuncusuna “Hazır ol” dediği öğrenildi.