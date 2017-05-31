Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son maçında cumartesi günü deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de iki stoper görev alamayacak.

Sarı kart cezalısı Martin Skrtel'den sonra Roman Neustadter de Adana kafilesinde yer almayacak.

Sosyal medya hesabından mesaj veren Neustadter "Rusya milli takımına katılmak için takımdan erken ayrılıyorum. Bana ilk sezonumda verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim abiler" dedi.

Skrtel ve Neustadter'in yokluğunda teknik direktör Dick Advocaat, Simon Kjaer'in yanında genç oyuncu Yiğithan Güveli'ye şans verebilir.

Advocaat'ın Adanaspor karşısında Mehmet Topal'ı stopere çekme ihtimali de bulunuyor. Sarı-lacivertliler Adana deplasmanından üç puan alınması halinde Galatasaray maçının skoruna bakmaksızın lig üçüncülüğünü garantileyecek.