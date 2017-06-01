Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ve 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

21.YÜZYIL DOĞUMLU FUTBOLCU İLK KEZ VAR

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda hiç A milli olmamış üç isim de yer aldı: Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Alanyaspor'dan Emre Akbaba ve Altınordu'nun kalecisi Berke Özer... 25 Mayıs 2000 doğumlu olan genç file bekçisi, 21. yüzyılda doğup Türkiye A Milli Takımı kadrosuna davet edilen ilk isim oldu...