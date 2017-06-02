Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

United ve Benfica yönetimi, İsveç’li savunma oyuncusu Victor Lindelof’un transferi konusunda anlaştı. Bu transfer için İngiliz ekibinin kasasından 38 milyon Euro bonservis bedeli çıkacak.

United, 22 yaşındaki oyuncuyla ara transfer döneminde de ilgilenmiş; ancak transfer gerçekleşmemişti.

Benfica'da gösterdiği performansla dikkat çeken Lindelof'un transferinin resmileşmesi halinde, United Yönetimi'nin menajer Mourinho ile bir türlü anlaşamayan milli oyuncu Chris Smalling'i elinden çıkaracağı belirtiliyor.