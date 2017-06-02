Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş, sezonun 34. ve son haftasında yarın Osmanlıspor'u konuk edecek. Ligde geçen hafta Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğu garantileyen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Stadı'nda bu sezon son kez taraftarlarının önüne çıkacak.

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasındaki karşılaşma, saat 17.00'de oynanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU YAŞANACAK

Siyah-beyazlı takımın yarın yapacağı karşılaşma öncesi ve sonrasında şampiyonluk kutlamaları gerçekleştirilecek.

Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarında bir araya gelecek. Siyah-beyazlılar, gerçekleştirilecek törenle şampiyonluk kupasını da alacak.

KEYİFLİ BİR HAFTANIN ARDINDAN MAÇA ÇIKACAK

Beşiktaşlı oyuncular, dinlenerek ve şampiyonluk kutlamaları yaptıkları haftanın ardından Osmanlıspor karşısına çıkacak.ü

Gaziantepspor karşılaşması sonrası 3 gün izin yapan siyah-beyazlılar, 2 günlük bir çalışma sonrası yarınki karşılaşmayı oynayacak.

VODAFONE STADI'NDA YENİLGİSİ YOK

Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda ligdeki namağlup unvanını korumaya çalışacak.

Geçen sezondan bu yana bu statta 19 lig maçına çıkan siyah-beyazlılar, 15 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

GALİBİYET SERİSİYLE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Ligin 30. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 maç kazanan Beşiktaş, sezonu galibiyet serisiyle tamamlamaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısındaki puan kaybının ardından Bursaspor'u 2-0, Kasımpaşa'yı 4-1 ve Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Son 3 maçta 10 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise sadece bir gol gördü.

TALISCA KUTLAMALARDA OLMAYACAK

Siyah-beyazlı ekipte bu sezonun en golcü ikinci oyuncusu olan ve Gaziantepspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Anderson Talisca, hem şampiyonluk kutlamalarında hem de maçta yer alamayacak.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle Gaziantepspor karşılaşması sonrası ülkesi Brezilya'ya giden Talisca, bu sezon ligde 13 gol atmıştı.

YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADRO

Beşiktaş'ın Osmanlıspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Siyah-beyazlı ekipte Talisca'nın yanı sıra sakatlığı nedeniyle Gaziantepspor karşısında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın da yarınki mücadelede yine görev alamayacağı bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hafta içinde yaptığı basın toplantısında Osmanlıspor karşısında sezon içinde fazla şans veremediği oyuncuları oynatmayı planladığını açıklamıştı.

ZORLU SEZONUN ARDINDAN TATİLE ÇIKACAKLAR

Siyah-beyazlı oyuncular, zorlu geçen sezonun ardından bir süreliğine tatil yapma fırsatı bulacak.

Gelecek sezon şampiyonluk unvanını korumanın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı arayacak Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına gelecek aydan itibaren başlayacak.

16. RANDEVU

Şampiyon Beşiktaş ile Osmanlıspor, Süper Lig'de 16. kez karşılaşacak.

Siyah-beyazlılar, eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor ile geçmişte ligde 15 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş, geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 3 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın, 6'sı hükmen galibiyetlerden olmak üzere 33 golüne, Ankara temsilcisi 17 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmişti.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 7 lig maçından, biri hükmen olmak üzere 5'inde Beşiktaş, 2'sinde ise başkent ekibi galip geldi.

İstanbul'da Osmanlıspor'un 10 golüne, Beşiktaş, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 17 golle yanıt verdi.

Geçen sezon İstanbul'da oynanan 33. hafta maçını 3-1 kazanan Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etmişti.