Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta kalacak mı kalmayacak mı? BeIN Sports'un sorularını yanıtlayan Kameranlu golcü, bu konuda net bir açıklama yapmadı.

Beşiktaş'ta kalmak için tüm koşulların oluştuğunu ifade eden Aboubakar, geleceğine kulüplerin karar vereceğini vurguladı.

Siyah-beyazlı formayı giymeye devam etmek istediğini vurgulayan Kamerunlu golcü, "Bence mevcut koşullar yeterince iyi. Şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. Transferim konusunda karar kulüplerin. Porto'yla bir görüşmem olmadı. Temsilcilerim Beşiktaş'la görüştü ancak henüz elle tutulur bir şey yok" dedi.

Beşiktaş'a transfer sürecini de anlatan Aboubakar, Premier Lig ekiplerinden West Brom'dan da teklif almasına karşın Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Beşiktaş'ı tercih ettiğini dile getirdi.

Sezon başında takıma uyum sağlamakta zorlandığının altını çizen Aboubakar, dönüm noktası olarak ülkesi Kamerun'un kazandığı Afrika Kupası’nı gösterdi.

Afrika Kupası finalinde attığı golle özgüveninin arttığını söyleyen Aboubakar, takım arkadaşlarıyla uyum sürecinin tamamlanmasıyla 2. yarıda çok daha etkili olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta kariyerinin ilk kulüp şampiyonluğunu yaşayan Aboubakar, bu nedenle büyük bir mutluluk duyduğunu da sözlerine ekledi.