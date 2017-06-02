Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 45'te Vedat Muric attı. Ligde 2017'de ilk kez fileleri havalandıran yaşayan Muric, gol sayısını 3'e çıkardı. Ligde bundan önceki son golünü 21 Ekim 2016'da Akhisar Belediyespor'a karşı kaydeden Kosovalı santrfor, ligin ilk haftasında Gaziantepspor ağlarını da sarsmıştı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Ümit Özat yönetimindeki Gençlerbirliği, sezonu 46 puanla ve 8. sırada noktaladı.

Ligde üst üste üçüncü kez yenilen Kasımpaşa ise sezona noktayı 43 puanla koydu.