Tarihler 19 Ağustos 2016’yı gösterdiğinde 21.45’te startı verilen Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34 haftalık maratonda dereceler belli olacak. Beşiktaş şampiyonluğu geçen hafta, Başakşehir ise ikinciliği haftalar öncesinde garantilemişti. Şimdi önemli olan üçüncülük ve onaltıncı sıra... Onaltıncı sıranın önemi küme düşen son takımın belli olması... Geçelim detaylarına... Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puana sahip, ikili averajda sarı-lacivertliler üstün. F.Bahçe kazanırsa G.Saray’ın sonucuna bakmayacak üçüncü olacak. Puan kaybeder ve Galatasaray da galip gelirse üçüncülük Cimbom’un olacak. Can derdinde ise Rize evinde Alanya’yı yenerse Bursaspor’un kümede kalmak için Trabzon’u deplasmanda devirmesi şart. İkili averajda Rize üstün. Rize’nin muhtemel puan kaybında ise Bursa ligde kalacak.
Süper perde kapanıyor
03.06.2017 - 09:14 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son haftada lig üçüncüsü (Fenerbahçe veya Galatasaray) ve küme düşen diğer takım (Çaykur Rize veya Bursaspor) belli olacak
Etiketler : süper lig,Fenerbahçe,Galatasaray,
478833 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/478833.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Beşiktaş
33
22
8
3
69
30
39
74
2
Başakşehir
33
20
10
3
62
28
34
70
3
Fenerbahçe
33
17
10
6
57
31
26
61
4
Galatasaray
33
19
4
10
63
39
24
61
5
Antalyaspor
34
17
7
10
47
40
7
58
6
Trabzonspor
33
14
9
10
38
32
6
51
7
Akhisar Bld.
34
14
6
14
46
42
4
48
8
Gençlerbirliği
34
12
10
12
33
34
-1
46
9
Kasımpaşa
34
12
7
15
46
50
-4
43
10
Konyaspor
33
11
10
12
39
43
-4
43
11
K.D.Ç. Karabük
34
12
7
15
38
48
-10
43
12
Alanyaspor
33
12
4
17
54
64
-10
40
13
Osmanlıspor FK
33
9
11
13
37
41
-4
38
14
Kayserispor
33
10
8
15
47
57
-10
38
15
Bursaspor
33
10
5
18
32
57
-25
35
16
Ç. Rizespor
33
9
6
18
43
53
-10
33
17
Gaziantepspor
34
7
5
22
30
65
-35
26
18
Adanaspor
33
6
7
20
32
59
-27
25
34. Hafta Maçları
2.6.2017
Gençlerbirliği 1 - 0 Kasımpaşa
2.6.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 2 - 3 Kardemir D.Ç. Karabükspor
2.6.2017
Antalyaspor 4 - 1 Gaziantepspor
3.6.2017
Kayserispor - Medipol Başakşehir Fk
3.6.2017
Trabzonspor - Bursaspor
3.6.2017
Adanaspor - Fenerbahçe
3.6.2017
Galatasaray - Atiker Konyaspor
3.6.2017
Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor
3.6.2017
Beşiktaş - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Sivasspor
34
17
11
6
51
27
24
62
2
Evkur Yeni Malatyaspor
34
18
7
9
47
40
7
61
3
Eskişehirspor
34
16
11
7
62
44
18
56
4
Boluspor
34
16
6
12
56
53
3
54
5
Altınordu
34
14
11
9
45
37
8
53
6
Giresunspor
34
15
8
11
40
34
6
53
7
Göztepe
34
15
8
11
55
51
4
53
8
Ümraniyespor
34
12
12
10
42
38
4
48
9
Balıkesirspor
34
10
12
12
56
48
8
42
10
Elazığspor
34
12
11
11
43
35
8
41
11
Denizlispor
34
11
10
13
46
45
1
40
12
Manisaspor
34
11
9
14
47
53
-6
39
13
Gaziantep BŞB
34
9
10
15
37
46
-9
37
14
Adana Demirspor
34
8
15
11
47
51
-4
36
15
Şanlıurfaspor
34
9
9
16
38
46
-8
36
16
Samsunspor
34
9
9
16
27
46
-19
36
17
Bandırmaspor
34
9
8
17
43
52
-9
35
18
Mersin İ.Y.
34
6
11
17
35
71
-36
26