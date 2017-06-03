Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihler 19 Ağustos 2016’yı gösterdiğinde 21.45’te startı verilen Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonu bugün oynanacak maçlarla tamamlanacak. 34 haftalık maratonda dereceler belli olacak. Beşiktaş şampiyonluğu geçen hafta, Başakşehir ise ikinciliği haftalar öncesinde garantilemişti. Şimdi önemli olan üçüncülük ve onaltıncı sıra... Onaltıncı sıranın önemi küme düşen son takımın belli olması... Geçelim detaylarına... Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puana sahip, ikili averajda sarı-lacivertliler üstün. F.Bahçe kazanırsa G.Saray’ın sonucuna bakmayacak üçüncü olacak. Puan kaybeder ve Galatasaray da galip gelirse üçüncülük Cimbom’un olacak. Can derdinde ise Rize evinde Alanya’yı yenerse Bursaspor’un kümede kalmak için Trabzon’u deplasmanda devirmesi şart. İkili averajda Rize üstün. Rize’nin muhtemel puan kaybında ise Bursa ligde kalacak.