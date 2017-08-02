Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz gelecek mi? Ne zaman gelecek? Anlaşma sağlandı mı? Kiralanacak mı? Bonservisi mi alınacak? Yoksa Beşiktaş’a mı gidecek?... Cevapsız sorularla geçti bu ay Trabzonspor taraftarları için. Başkan Muharrem Usta “2 Ağustos’ta Burak Yılmaz açılış maçına yetişecek” demiş, daha sonra görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek şaşırtmıştı. Dün de Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, Burak Yılmaz hakkında bir açıklamada bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Meriç, “Burak Yılmaz transferini de yarınki (bugünkü) programa yetiştirmeye çalışıyoruz. Başkanımız Muharrem Usta da bu yönde ciddi bir mesai harcıyor” dedi.

Maç saat 21.45’te

Trabzonspor’un 50. yılı onuruna gerçekleştirilecek ve takımın seyirciyle ilk defa buluşacağı geceyi bordo-mavili taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren bilet gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Trabzonspor taraftarı eski golcüleri Burak Yılmaz’ın tekrar takıma dönmesini istiyor. Uzun süredir transferi için uğraşılan golcü oyuncunun imzası an meselesi olurken, taraftarlar forvet oyuncusunu görebilme ümidiyle de stadı dolduracak. Trabzonspor, 50. kuruluş yıldönümü onuruna bu akşam Medical Park Stadyumu’nda Deportivo Alaves ile saat 21.45’te karşılaşacak. Maçı A2 canlı yayınlayacak.