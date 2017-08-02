Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın önceki gün resmen renklerine bağladığı Badou Ndiaye, dün sağlık kontrolünden geçti. Senegalli futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu. 26 yaşındaki futbolcunun testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Chedjou’nun gidişiyle Florya’nın artık yeni “Afrika Aslanı” olacak Ndiaye, oldukça heyecanlı ve istekli olduğunu söyledi. Senegalli 10 numaranın, Avusturya’nın Graz şehrinde kamp çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı kafilenin yanına gitmek için yola çıkacağı bildirildi.

Yerli operasyonu

Şu ana kadar 5 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan G.Saray’ın birçok yerli isim de radarında. Temasta olunan futbolcuların Gençlerbirliği’nden Uğur Çiftçi, Osmanlıspor’dan Musa Çağıran, Konyaspor’dan Ömer Ali Şahiner Kayserispor’dan Deniz Türüç olduğu belirtildi.