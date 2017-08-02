Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Simon Kjaer’in Sevilla’ya transferinin ardından stoper transferine hız veren Fenerbahçe, Milan’ın önümüzdeki sezon kadroda düşünmediği Gustavo Gomez ve Gabriel Paletta ikilisini listenin ilk sıralarına koydu. Bonservisi elinde bulunan Holger Badstuber’in Bundesliga takımlarından Stuttgart’a imza atmasının ardından rotayı İtalya’ya çeviren sarı-lacivertli yöneticiler, Milan’dan her iki oyuncu için de olumlu cevap aldı. Fenerbahçe’nin ilk etapta takımdan ayrılan Kjaer’in boşluğunu Gustavo Gomez ile doldurmak istediği öğrenilirken, Spartak Moskova’dan ciddi bir teklif alan Roman Neustädter’in de ayrılması hâlinde Paletta’nın da Fenerbahçe’ye transfer olabileceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin geçen sezon 8.5 milyon avroya İtalyan ekibine transfer olan 24 yaşındaki Gomez için satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaparken, savunma hattını Bonucci ve Musacchio ile güçlendiren Milan bu teklifi kabul etti. Güçlü fiziği, hava toplarındaki hâkimiyeti ve agresif futboluyla dikkat çeken Gomez, Fenerbahçe’ye gelmesi halinde sarı-lacivertli takımın Diego Lugano’dan sonraki ilk Güney Amerikalı stoperi olacak. Geçen yıl Beşiktaş’ın da listesinde olmasına rağmen Milan’ı tercih eden Gomez, geride bıraktığımız sezonda 18 lig maçında görev yapmıştı.

Büyük tecrübe Paletta

Neustädter’in ayrılması hâlinde 1,5 milyon avroya Fenerbahçe’ye gelmesi beklenen Arjantinli stoper Paletta da önemli bir tecrübe olarak dikkat çekiyor. Henüz 20 yaşında transfer olduğu Liverpool’da tutunamayan ancak sonrasında Serie A’da çok başarılı olan Paletta, İtalya pasaportu da taşıdığı için 2014 Dünya Kupası’nda İtalya Millî Takımı’nın da formasını giymişti. Geçen sezon Milan’da tamamı ilk 11’de olmak üzere 30 maça çıkan Paletta, üst düzey bir performans sergilemesine rağmen Bonucci ve Musacchio transferlerinin ardından bir anda rotasyonun dışında kalmıştı.