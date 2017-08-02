Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol direktörü Cenk Ergün'ün, bu transferde ilk somut adımı atmak üzere önümüzdeki günlerde İspanya'ya giderek Barcelona ile masaya oturacağı öğrenildi.

ONAY GELİNCE İŞTAH KABARDI

Galatasaray'ın planı, işi kiralama formülüyle çözmek. Arda'nın Barça'da mutsuz oluşu ve "Sevildiğim yere dönmek istiyorum" yönündeki sözleri, Aslan'ın iştahını kabartan en önemli unsur olurken, işin bir an önce sonlanması için kesenin ağzının ardına kadar açıldığı da gelen haberler arasında.

HER ŞEY ŞAMPİYONLUK İÇİN

Arda Turan transferinin de tamamlanması halinde Galatasaray, Süper Lig'in en güçlü hücum hatlarından birine kavuşmuş olacak. Önde Gomis, solda Arda, forvet arkasında Belhanda, sağ kanatta da Feghouli ile birlikte Sarı-Kırmızılılar, son iki sezonda uzaklaşılan şampiyonluk yarışına bu kez bir adım daha yaklaşmış olacak.

LİG BAŞLAMADAN BİTİRİLECEK

Özbek de bu hedef doğrultusunda, Arda'ya senelik 4.5 milyon Avro civarında garanti ücret artı kaptanlık pazubandı gibi birçok unsurun dahil olduğu teklif paketiyle gitti. Yönetimin bu transfer girişimini lig başlamadan olumlu ya da olmusuz yönde sonuçlandırması bekleniyor.