Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ın transfer çalışmalarını yürüttüğü İspanyol golcü Negredo, Valencia’nın tesislerinden ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Asbaşkan Umut Güner’in bugün İspanya’da Valencia yetkilileri ile görüşme yapacağı ve son pürüzleri gidermeye çalışacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Negredo, bugün takım arkadaşları ile vedalaştıktan sonra Valencia tesislerinden ayrıldı.