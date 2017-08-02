Beşiktaş’ın transfer çalışmalarını yürüttüğü İspanyol golcü Negredo, Valencia’nın tesislerinden ayrıldı. Siyah-beyazlı takımın 31 yaşındaki golcünün transferini bitirmeye yakın olduğu öğrenildi. Asbaşkan Umut Güner’in bugün İspanya’da Valencia yetkilileri ile görüşme yapacağı ve son pürüzleri gidermeye çalışacağı ifade edildi. Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Negredo, bugün takım arkadaşları ile vedalaştıktan sonra Valencia tesislerinden ayrıldı.
Negredo Valencia tesislerinden ayrıldı
02.08.2017 - 13:40 | Son Güncelleme: 02.08.2017 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş’ın transfer gündeminde yer alan Alvaro Negredo, Valencia’nın bugünkü antrenmanına katılmadı ve tesislerden ayrıldı.
Etiketler : Negredo,Valencia,
493392 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493392.aspx
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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B.
M.
A.
Y.
A.
P.
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Adana Demirspor
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0
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0
0
0
0
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Ç. Rizespor
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Gaziantepspor
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MKE Ankaragücü
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