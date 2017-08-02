Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Umut Güner, Negredo için Valencia yetkilileriyle görüştü. Siyah beyazlılar, Negredo için İspanyol ekibine yaklaşık 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Yarın İstanbul'a gelecek İspanyol golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Beşiktaş, Alvaro Negredo için taraftarı önünde bir imza töreni düzenleyecek.

Siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar'ın, kariyerine Porto'da devam etmek istemesi üzerine, Tigres'ten Ggnac'ı transfer etmek istemiş ancak Meksika kulübüyle anlaşamamıştı.



