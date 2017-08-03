Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray yönetimi uçakları indirmeye devam ederken, uçaklar kaldırmaya da hazırlanıyor... Sneijder, Podolski, Chedjou gibi maaş yükü yüksek oyuncuları elden çıkaran sarı-kırmızılı yönetim şimdi de gözünü Igor Tudor’un prensi Selçuk İnan’a dikti. Senelik 2.9 milyon avro garanti ücreti bulunan 32 yaşındaki futbolcuya Başkan Dursun Özbek kapıyı gösterdi. Başkan, Selçuk’la görüşerek, “Bu sezon oynayamayacağını düşünüyorsan her türlü kolaylığı sağlarız. Sneijder’le yaptığımız gibi bir anlaşma yaparız” diyerek kaptana kapıyı işaret etti. Ayrıca Tudor’un da bu karar için ikna edildiği öğrenildi.

Trabzon’a gidebilir

Sarı-kırmızılı taraftarların, Östersunds faciasından sonra en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Selçuk’un kendisine gösterilen bu tavır sonrasında ne cevap vereceği merak ediliyordu. Bir süre menajeriyle görüştükten sonra yıldız oyuncu kendine güvendiğini ve kalmak istediğini Başkan Özbek’e iletti. Tecrübeli futbolcu Özbek’e bu cevabı verse de, yakın arkadaşı Burak Yılmaz’ın da Trabzon’a dönmesiyle yeniden Karadeniz ekibine gitme seçeneğini de gündemine aldığı bildirildi. Öte yandan Sabri Sarıoğlu’nu transfer eden Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe’nin de Selçuk İnan’a talip olduğu gelen bilgiler arasında