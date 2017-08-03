Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da büyük şok... Başkan Dursun Özbek ile bir araya gelen takım kaptanı Selçuk İnan'ın, takımdan ayrılmak istediği ve bu kararını ilettiği iddiası ortalığı salladı...



ŞARTLI EVET...

Son yıllarda Galatasaray'daki performansı tartışılan Selçuk İnan, yıllık 2,9 milyon Euro ve 25 bin Euro da maç başı ücret alıyordu. 32 yaşında olması ve yüksek yıllık ücreti nedeniyle yöneticiler de Selçuk İnan'ın gönderilmesine sıcak bakıyor. Özbek, tecrübeli oyuncunun alacaklarından vazgeçmesi durumunda sözleşme feshine onay verecek.





GİTMEK İSTİYORSAN AYRILABİLİRSİN

Taraftarların daha fazla takımı ve kendisini yıpratmaması için "Gerekeni yapıp, ayrılabilirim" diyen Selçuk'u o anda başkan Özbek'in sakinleştirmiş ve birlikte devam edeceklerini söylemişti. Ancak bir kaç gün sonra Başkan Özbek'in Selçuk İnan'a "Gitmek istiyorsan, gidebilirsin" dediği öğrenildi.

BURAK'LA YENİDEN BULUŞACAKLAR

Bunun üzerine Galatasaray'dan ayrılmayı gündemine alan Selçuk'un Trabzonspor'u istediği belirtildi. Dün Burak'la anlaşan bordo-mavililer, Selçuk İnan'ı da kadroya katarak efsane ikiliyi yeniden Trabzon'da buluşturmayı planlıyor.