Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, büyük oynuyor. Transferde Pepe ve Negredo'yu renklerine bağlayan siyah beyazlılar, bir büyük bombayı daha patlatmak üzere geri sayıma geçti...

Müthiş bir transfer atağına kalkan Beşiktaş'ta Jeremain Lens için beklemede... Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla herkesi büyüleyen Hollandalı yıldızla her konuda anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Sunderland ile de aradaki pürüzleri büyük oranda giderdi.

İngiliz kulübünü 5 milyon Euro'luk teklifiyle ikna eden Beşiktaş, bu ücreti taksitler halinde ödemek istiyor. Aradaki pazarlıkların kısa süre içinde noktalanması ve Lens transferinin olumlu olarak sonuçlanması bekleniyor.

Şu an Sunderland'le yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yıldız futbolcu eğer bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki hafta başında İstanbul'da olacak.

Lens, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tercihine göre ligin ilk maçında da kadroda yer alabilecek. Bu transfer resmileşirse, Beşiktaş yine büyük bir sükse yapmış olacak. (Takvim)