Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Negredo ile forvet arayışını kapatan siyah-beyazlı takım, uzun süredir transfer etmek istediği Lens’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giyen ve sergilediği performansla dikkat çeken kanat oyuncusunun bonservisi Sunderland’in elinde bulunuyordu. Siyah-beyazlı ekibin futbolcuya yıllık 2,2 milyon Avro garanti ücret ödeyeceği ve 5 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.



GÖKHAN VE CANER'DEN SONRA LENS DE ALINDI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin sağ ve sol beklerini transfer ederek büyük ses getiren siyah-beyazlılar, Lens'i de kadrosuna katarak son 1 senede ezeli rakibinin 3 önemli ismini almış oldu. Lens transferinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yönetimi eleştiri yağmuruna tuttu.