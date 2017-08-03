A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Ay-Yıldızlı takımın başında ilk maçına 12 sene görev yaptığı Ukrayna karşısında çıkacak. Shakhtar Donetsk'i çalıştırdığı dönemde Ukrayna Ligi ve Ukrayna'lı futbolcular hakkında çok büyük bir bilgi birikimine sahip olan Luce, önümüzdeki ay başında oynanacak olan karşılaşma için kolları sıvadı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde mesaiye başlayan Rumen çalıştırıcı, rakibin muhtemel kadrosu ve oyun planı üzerinde duruyor. Lucescu, Ukrayna maçı için açıklayacağı kadro için de milli takımın mevcut antrenörlerinden bilgi alıyor.
Lucescu'ya ilk maçta tanıdık rakip
03.08.2017 - 13:53 | Son Güncelleme: 03.08.2017 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mili Takım'ın başına geçen Mircea Lucescu, ilk maçını 12 sezon görev yaptığı Ukrayna'ya karşı oynayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, yakından tanıdığı ülke hakkında bütün bilgilere sahip.
Etiketler : milli takım,lucescu,
493651 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493651.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0