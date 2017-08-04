Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Östersunds faciasının ardından çıkış yolu arayan Galatasaray Yönetimi, Teknik Direktör Igor Tudor’a paravan olarak Rumen teknik adam Mircea Lucescu’yu sportif direktör olarak getirmeyi planlamıştı. Bu süreçte Fatih Terim’in millî takımdan gönderilmesi kafaları karıştırsa da, son tahlilde ilk plan uygulamaya konulmuş, önce yönetici Can Topsakal, sonra da Başkan Dursun Özbek, Lucescu’yla Romanya’da görüşmüştü. Başkan Özbek, “Lucescu cevabını yarın verecek” dediği günün ertesinde Rumen çalıştırıcı, TFF ile millî takım teknik direktörlüğü konusunda el sıkışmış ve sarı-kırmızı yönetim büyük bir darbe almıştı. Galatasaray Yönetimi’nin bu konudaki suskunluğu dün bir açıklamayla son buldu.

Kamuoyu değerlendirsin

Resmî siteden yapılan açıklamada: “Kulübümüz tarafından, Türkiye Futbol Federasyonu henüz Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim ile yolları ayırma kararı almadan önce, Mircea Lucescu’ya Sportif A.Ş. bünyesinde üst düzey yöneticilik teklifi yapılması yönünde bir adım atılmıştı. Ancak bu konudaki istişareler sürerken Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, kendisine Türk Millî Takımı’nın teknik direktörlüğü görevini teklif etti. Sayın Lucescu da bu teklifi değerlendirerek görevi kabul etti. Sayın Lucescu’ya Millî Takım’da başarılar diler, yaşanan süreci spor kamuoyunun takdirine sunarız” denildi.

Durumu kurtarma çabası

Galatasaray yönetiminin bu açıklamada TFF’ye sitemde bulunduğu açıktı. Asıl kafaları karıştıran ise Fatih Terim’in de isminin açıklamada yer almasıydı. Lucescu için TFF’ye tepki gösteren Galatasaray, diğer bir yandan da Fatih Terim’e mesaj verdi. Lucescu ile görüşmelere Fatih Terim millî takımdayken başlandığının altını çizen sarı-kırmızılı kulüp, “Terim boştayken, Lucescu’ya gittiler” eleştirilerinin de önüne geçti. Açıklamayla tecrübeli hocaya, “Millî takımdan daha önce ayrılmış olsanız size gelirdik” mesajı verildi. Galatasaray camiasına yakın isimler ise süreci şu şekilde değerlendirdi:

GÖRÜŞLER

Evren Turhan (Eski futbolcu):

∂ G.Saray yönetimi Lucescu’ya doğrudan teknik direktörlük teklifi ile gitse bu iş biterdi. Ama bence sportif direktörlük teklif edilince olmadı. Fatih Terim’in bu yönetimle çalışacağını zannetmiyorum. Yoğun bir taraftar baskısı gelirse belki bir ihtimal...

Orhan Balal (Kongre üyesi-Gazeteci):

∂ Mircea Lucescu’ya millî takım tercihi daha kolay geldi. Maddiyat da bunda etkili oldu. Bu açıklamadan “Terim’e gidilecek” mesajı almadım zaten camiaya ikiye bölünmüş durumda bu anlamda fakat Terim’den öte Tudor’la bu işin olmayacağı mesajı açık.

Ahmet Özdoğan (Eski yönetici):

∂ Transferler yapıldıktan sonra mı futbol aklı seçilir, yapılmadan önce mi? Bütün transferler yapıldıktan sonra Lucuscu’ya ‘üst düzey yönetici’ teklifiyle gitmenin mantığını biri bana anlatsın. Ayrıca Lucescu’nun CV’sinde hiç sportif direktörlük var mı?