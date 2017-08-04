Fatih Terim’in yerine millî takımın dümenine geçen Rumen teknik adam Mircea Lucescu, TFF yönetimine Dünya Kupası garantisi verdi. İstanbul’a gelir gelmez ayağının tozuyla soluğu Riva’da alan tecrübeli teknik adam, tesislere bayıldığını söylerken, “Türkiye büyük turnuvalarda olmayı hak ediyor” dedi. Türkiye’nin gruptan çıkma şansının yüksek olduğunu ifade eden Rumen hoca, “Grupta neredeyse tek rakibimiz Ukrayna. Deplasmanda oynayacağımız maç kırılma noktası olacak. Ukrayna futbolunu iyi tanıyorum ve Türkiye’nin 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’da olma şansını yüksek görüyorum” ifadelerini kullandı. Bugün saat 14.30’da Riva’da 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Lucescu, yılda 2,5 milyon avro alacak. Riva’da kalmaya başlayan Rumen teknik adam şimdilik ev veya otele geçmeyecek.
Rusya garantisi!
04.08.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Sahada olmak istiyorum’ diyerek G.Saray’ın sportif direktörlük teklifini reddeden Lucescu, “Türkiye’yi Dünya Kupası’na taşırım” dedi
Etiketler : Rusya,
493820 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/493820.aspx
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Konyaspor
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Beşiktaş
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Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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Kasımpaşa
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Kayserispor
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Başakşehir
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16
Osmanlıspor FK
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Sivasspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
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0
0
0
0
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2
Adanaspor
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3
Altınordu
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Balıkesirspor
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5
Boluspor
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0
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0
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6
BŞB Erzurumspor
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7
Ç. Rizespor
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Denizlispor
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Elazığspor
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Eskişehirspor
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11
Gaziantepspor
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12
Gazişehir Gaziantep FK
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13
Giresunspor
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14
İstanbulspor
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15
Manisaspor
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16
MKE Ankaragücü
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17
Samsunspor
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Ümraniyespor
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