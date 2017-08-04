Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in yerine millî takımın dümenine geçen Rumen teknik adam Mircea Lucescu, TFF yönetimine Dünya Kupası garantisi verdi. İstanbul’a gelir gelmez ayağının tozuyla soluğu Riva’da alan tecrübeli teknik adam, tesislere bayıldığını söylerken, “Türkiye büyük turnuvalarda olmayı hak ediyor” dedi. Türkiye’nin gruptan çıkma şansının yüksek olduğunu ifade eden Rumen hoca, “Grupta neredeyse tek rakibimiz Ukrayna. Deplasmanda oynayacağımız maç kırılma noktası olacak. Ukrayna futbolunu iyi tanıyorum ve Türkiye’nin 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’da olma şansını yüksek görüyorum” ifadelerini kullandı. Bugün saat 14.30’da Riva’da 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Lucescu, yılda 2,5 milyon avro alacak. Riva’da kalmaya başlayan Rumen teknik adam şimdilik ev veya otele geçmeyecek.