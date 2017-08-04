Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasret bitti, Fenerbahçe taraftarına, taraftar da özlediği Fenerbahçe’sine kavuştu. Sarı-lacivertliler bu sezon yaptığı transferlerle gücüne güç katarken, en büyük transferini taraftarlarını tribüne çekerek yapmış gibi görünüyor. Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren takım kötüye gitmeye başlayınca tribünleri terk eden taraftarlar bütün konsantrasyonunu basketbola vermiş ve takımlarını Euroleage mücadelesinde salonda desteklemişti. Geçen sezon 10 bin taraftar ortalamasıyla maçlarını tamamlayan sarı-lacivertliler aylar sonra Ülker Stadı’nda yaklaşık 35 bin kişi önünde oynadı.

Kocaman 1544 gün sonra

Bunda Aykut Kocaman’la yeni bir sayfa açan takımın, yeni transferlerle daha da güçlenmesinin yanı sıra Avusturya’daki ilk maçta Sturm Graz karşısında oynanan güzel futbol ve alınan galibiyetin etkisi de büyüktü. Taraftarın bağrına bastığı Aykut Kocaman da tam bin 544 gün sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’nin başında sahaya çıktı. Ülker Stadı’nda son maçına 12 Mayıs 2013’te çıkan Kocaman, Kadıköy’ün çimlerine sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak ayak bastı. Fenerbahçe Kulübü de taraftarın takımlarına verdiği destekten mutlu olurken, resmî siteden, “Sahamızda oynadığımız ilk maçta Çubuklu’yu yalnız bırakmayan büyük Fenerbahçe taraftarına teşekkür ederiz” denildi.

ERDOĞAN MAÇTA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe’nin Sturm Graz ile oynadığı maçı şeref tribününden izledi. Maçın başlamasına 5 dakika kala stada gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Bakan Osman Aşkın Bak ve Başkan Aziz Yıldırım ile birlikte izledi. Erdoğan, maçtan sonra soyunma odasına inerek takımı tebrik ederken, Aykut Kocaman ve oyuncularla bir süre sohbet etti. Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a memleketi Rize’nin plakası olan 53 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

