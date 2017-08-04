Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım'ın başına getirilen Rumen teknik adam Lucescu için imza töreni düzenledi.

DEMİRÖREN: TERİM'E TEŞEKKÜR EDİYORUM

Fatih Terim ve ekibine teşekkür ettiğini belirten TFF Başkanı Yıldırım Demirören, "Kariyerinde 35 kupa bulunan br hocayla burada olmak beni ve yönetim kurulumu gururlandırıyor. 13 sene önce kendisiyle çalışacaktık kısmet bugüneymiş. Çok kısa bir sürede çok kısa bir konuşma kabul etti. Hocamız yaşıyla, kariyeriyle, karakteriyle zaten her sene Türkiye'ye gelmesi için uğraşılan bir kişi. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.



LUCESCU: TÜRKİYE'YE BİRKAÇ SENE ÖNCE GELMELİYDİM

Rumen teknik adam Lucescu, "Belki Türkiye'ye birkaç sene önce gelmeliydim. 4 sene boyunca hem Galatasaray'da hem Beşiktaş'ta çok iyi dönem geçirdik. Federasyonla iki kez temasımız oldu bundan önce. İkiz Beşiktaş ve iki kez Galatasaray'la oldu bu kez kabul etmek istedim. Siyasi durumlardan dolayı orayı terk etme kararı aldım ve Zenit'e gittim. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirmedik Zenit'te başkan çok şeyi değiştirmek istedi ve bende uzak kalmak istedim biraz. İlk olarak Galatasaray benimle temasa geçti takıma yardımcı olmam için. Başkan yardımcısıyla görüştüm ve bana futbol direktörü olma imkanı sunuldu. Kabul etmedim, reddetmedim sadece bir hafta sonra konuşmamız gerektiğini söyledim. Kendiminde bir teknik derektör olduğumu düşününce üstünde birinin çok baskı yaşatacağını düşündüm ve kabul etmedim. 31 Temmuz tarihine sayın başkan bana Türkiye Milli Takım'ın teknik direktörü olma fırsatını sundu. Galatasaray Başkanı'na bana sahada bir teknik direktörlük teklifi olduğunu ve kabul ettiğimi başkanla bir görüşme yapacağımızı söyledim. Galatasaraylı yöneticilerle dostça ayrıldık ve TFF yöneticileriyle görüştük. Başka anlamlar çıkarılmasın diye bu kadar detaylı anlatıyorum. Sayın Fatih Terim'e çok teşekkür etmek istiyorum. Hayatlarımız birbirini takip ediyor gibi. Galatasaray'dan ayrıldı ben Galatasaray'ın başıan geçtim, şimdi Milli Takım'dan ayrıldı ben geçtim. 2000 yılından beri tanışıyoruz. Zaman zaman karşılaşıyoruz iyi bir dostluğumuz var. Kendisine çok büyük sevgi besliyorum. Umarım birgün Galatasaray'ın başına geçer" açıklamasında bulundu.

ARDA TURAN'A YEŞİL IŞIK

Arda Turan ile konuşacağını söyleyen Lucescu, "Milli Takım'ı takip etmeye çalıştım. EURO 2016 sonrasında bazı oyuncularla sıkıntı yaşandığını biliyorum. Benim amacım bütün oyuncuları bu ülkeye bir sorumlulukları olduğuna ikna etmek ve ne zaman çağrılırlarsa gelmeye ikna etmek. Arda ile telefonda görüşeceğim. Türk halkının çok duygusal olduğunu biliyorum. Acı çektiğini görebiliyorum anlayabiliyorum. aynı zamanda Milli Takım'ın ona ihtiyacı var onun da Milli Takım'a ihtiyacı var. Bir ortak nokta bullabileceğimizi düşünüyorum" dedi.