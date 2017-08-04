Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Negredo'yu transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirten Orman "Bizim için mutlu bir gün. Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. Bu transferle taraftarlarımız mutlu oldu. Allah utandırmasın. 'Ailemize hoşgeldiniz' diyorum. çok istedik bu transferi. Negredo da istedi. Zaten bizim biliyorsunuz prensibimiz, bizde transferler karşılıklı istek ve arzuyla olur. Mali koşulların dışında gönül koşullarının uyması lazım. Beraber ailece yemek yedik. Böyle düzgün bir karakteri Beşiktaş'a kazandırdığımız için mutluyuz. İnşallah bu senenin gol kralı Beşiktaş'tan çıkacak" dedi.

"Negredo ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?" sorusunun yanı sıra Jeremain Lens ile bir soruya yanıt veren Orman "Burada imzalar kalplere atılır. Beşiktaş'a transfer olan oyuncular için tek şart para değildir. Başka kulüplerde böyle olabilir ama bizde değil. Mutluluk veriyoruz biz. Beşiktaş'ın büyüklüğü, burasının aile olması, huzur ortamı olması etkilidir. Futbol ailesi küçük bir aile. Beşiktaş'ı öğrenen herkes Beşiktaş'a gelmek ister. Fazla parayı tercih eden futbolcular olabilir ama bizim tarzımız o tip oyuncularla değil, profesyonelliğin dışında mutlu olmak isteyen oyuncularla. Burada hep beraber güzel günler geçereceğiz. Başka takımların yapmış olduğu teklifler Beşiktaş'ı zedeleyemez" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Negredo'ya sorulan "Aklında bir gol adedi hedefi var mı?" sorusuna "100" diyerek esprili bir cevap verdi.