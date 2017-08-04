Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beinsports'a açıklamalar yapan Orman, "Lens'i istiyoruz. O da beşiktaş'ı istiyor. Biz Lens'i o da Beşiktaş'ı tanıyor. Burada bir yıl oynadı. Artık sabrın sonu selamettir diyelim" dedi.

Lens'in Türkiye'ye geleceğini kaydeden Orman, "Son rötuşları kaldı. Herhalde pazartesi veya salı takımla çalışmalara başlar gibi duruyor" diye konuştu.

Lens'in de Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini kaydeden Beşiktaş Başkanı, "Beşiktaş'a transfer olmak bir tek parayla olmaz. Bizde ilişki yönetimimiz öyle bir şey değil. Bizde sevgi yönetimi, aşk yönetimi var. Lens'in Beşiktaş'ta Oğuzhan, Babel, Atiba gibi arkadaşları var. O da huzura geliyor" ifadelerini kullandı.