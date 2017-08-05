Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, boşluğunu bir türlü dolduramadığı eski golcüsü Burak Yılmaz’ı yeniden transfer ederek uzun süredir yaşadığı gol problemini gidermeyi planlıyor. Burak Yılmaz’ın ardından birçok oyuncuyu forvet hattına transfer eden Karadeniz ekibi istediği verimi bir türlü alamadı. Yaşadığı gol problemi ile sürekli gündeme gelen Karadeniz ekibi, Burak Yılmaz ile bu problemi aşarak zirvede yer alan bir takım olmayı hedefliyor. Golcü oyuncunun transferini çok isteyen Teknik Direktör Ersun Yanal da, Burak Yılmaz’a en çok güvenen isimlerin başında geliyor. Ersun Yanal ile Burak Yılmaz’ın yolları ilk defa Trabzonspor’da kesişecek. Uzun yıllar Türk futboluna damga vuran ikili ilk kez birlikte çalışma imkânı bulacak.

Yanal-Burak buluşacak

Trabzonspor’un yeni transferi eski golcüsü Burak Yılmaz, 5 sezonluk bir ayrılığın ardından yeniden bordo-mavili takıma gelirken, ilk kez Teknik Direktör Ersun Yanal ile çalışacak. Çin ekibi Beijing Guoan takımından transfer edilen golcü oyuncu, geçirdiği 1 sezonun ardından yeniden Türkiye’ye geldi. A Milli Takım ile birlikte Süper Lig’de 7 takım çalıştıran Ersun Yanal, söz konusu takımlar içende Burak Yılmaz ile çalışamadı. Türk futbolunun iki önemli isminin bordo-mavili forma altında çalışacak olması ise camiayı gelecek adına umutlandırdı.

Trabzon’da kral oldu

Süper Lig’de iki kez gol krallığı sevinci yaşayan Burak Yılmaz, ilk sevincini Trabzonspor forması altında 2011-2012 sezonunda Teknik Direktör Şenol Güneş’in görevde bulunduğu dönemde yaşadı. Türkiye’de 15 teknik adamla çalışan Burak Yılmaz, Şenol Güneş döneminde çıktığı 93 resmi maçta rakip kaleleri 58 kez havalandırdı. Golcü oyuncunun kariyerinde en çok çalıştığı teknik adamlar sıralamasında ise Şenol Güneş ilk basamakta bulunuyor. Milli oyuncu, Galatasaray’da Fatih Terim ile 38 maçta 29 gol, Mancini ile 37 maçta 16 gol, Hamza Hamzaoğlu ile 33 maçta 20 gol attı.

Beklentilerin farkındayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni sezonda yarışın içinde olacaklarını belirtti, “Taraftarlar ne kadar istiyorsa ben onlardan çok daha fazla istiyorum. Beklentilerin farkındayım. 50’nci yılda verilen özverilerin karşılığını almak adına gereken mücadeleyi yapacağız” dedi. Yanal, ligin çok çekişmeli geçeceğini ifade ederek “Gerçekten bütün takımalar çok iyi transferler yaptı. Bizim de 1-2 takviye daha yapma çalışmamız var. Bunları da yaparsak alternatifli bir kadromuz olur. Biz de bu yarışın içinde olacağız. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve takım olmayı başardık. Beklentilerin farkındayız. Elimizden geleni yapacağız” dedi.



STATTA İMZA ATACAK

Trabzonspor, 3 yıllığına anlaşmaya vardığı Burak Yılmaz için görkemli bir tören düzenlemeye hazırlanıyor. Milli futbolcu, hafta içerisinde Medical Park Stadı’nda on binlerce taraftarın önünde resmi sözleşmeye imza atacak. Transfer görüşmeleri kapsamında yurt dışında bulunan Başkan Muharrem Usta’nın dönüşünün ardından Burak için yapılacak imza töreninin günü açıklanacak.