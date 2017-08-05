Yaz boyunca Borussia Dortmund’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve son günlerde adı İtalyan ekipleriyle anılan Emre Mor’un yeni adresi Serie A oldu. Fenerbahçe’nin de çok uğraştığı yıldız oyuncu böylelikle Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Roma’ya giden Cengiz Ünder’le birlikte İtalya kervanına katılan Türklerin arasına katıldı. Dün Milano’da İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen menajer Muzzi Özcan, 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması için anlaşmaya vardı. 2016 yazında 9,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Dortmund’a transfer olan Emre Mor, sarı siyahlı formayla 19 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.
Mor İnter’de
05.08.2017 - 06:59 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 06:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakan Çallhanoğlu ve Cengiz Ünder’den sonra Emre Mor da Çizme’de top koşturacak
Etiketler : Emre Mor,
494046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494046.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
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Akhisar Bld.
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Antalyaspor
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3
Konyaspor
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4
Alanyaspor
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5
Beşiktaş
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6
Bursaspor
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0
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7
Evkur Yeni Malatyaspor
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Fenerbahçe
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9
Galatasaray
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10
Gençlerbirliği
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0
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0
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11
Göztepe
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0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
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13
Kasımpaşa
0
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0
0
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0
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14
Kayserispor
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0
0
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0
0
0
15
Başakşehir
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0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
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0
17
Sivasspor
0
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18
Trabzonspor
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1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
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1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
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0
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0
0
0
0
0
3
Altınordu
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0
0
0
0
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0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
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7
Ç. Rizespor
0
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0
0
0
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0
8
Denizlispor
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0
0
0
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9
Elazığspor
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Eskişehirspor
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0
11
Gaziantepspor
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0
12
Gazişehir Gaziantep FK
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0
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0
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0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
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0
0
14
İstanbulspor
0
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0
15
Manisaspor
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0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
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0
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0
0
0
17
Samsunspor
0
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0
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0
0
0
0
18
Ümraniyespor
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0
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