Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaz boyunca Borussia Dortmund’daki geleceği belirsizliğini koruyan ve son günlerde adı İtalyan ekipleriyle anılan Emre Mor’un yeni adresi Serie A oldu. Fenerbahçe’nin de çok uğraştığı yıldız oyuncu böylelikle Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Roma’ya giden Cengiz Ünder’le birlikte İtalya kervanına katılan Türklerin arasına katıldı. Dün Milano’da İtalyan ekibinin yetkilileriyle bir araya gelen menajer Muzzi Özcan, 20 yaşındaki futbolcunun kiralanması için anlaşmaya vardı. 2016 yazında 9,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle Dortmund’a transfer olan Emre Mor, sarı siyahlı formayla 19 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistle takımına katkı sağladı.