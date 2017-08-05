Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Napoli ve Liverpool’dan kaçtık ama Sevilla’ya yakalandık.

C. Brugge’ü iki maçtaki ezici oyunuyla eleyen ve Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off turuna kalan temsilcimiz Medipol Başakşehir, güçlü bir rakiple eşleşti: Sevilla. Aslında Napoli ve Liverpool gibi takımları istemiyorduk ama gelen Sevilla’nın da pek onlardan geri kalır yanı yok gibi. Ancak Başakşehir cephesinde umut var, inanç var. Kadrosunda Emre Belözoğlu, Adebayor gibi Avrupa kariyerli önemli bir isimleri olan Elia, Gökhan İnler, Clichy, Mevlüt, Kerim takviyesi yapan Başakşehir, tecrübesiz olsa da turdan umutlu. İlk maç 15-16 Ağustos’ta İstanbul’da rövanş ise bir hafta sonra İspanya’da. Asbaşkan Mustafa Saral, çok zorlu bir takımla eşleştiklerini belirterek “Kulübümüzün sloganında söylediğimiz gibi, zor diye bir şey yoktur, imkansız zaman alır. Sevilla, eski yıldızlarını yeniden kadrosuna kattı ve bu sezon çok daha iddialı gözüküyor. Avrupa futbolunun en önemli takımlarından birine karşı oynamak bize önemli tecrübeler kazandıracaktır. Bu eşleşmede hem içeride hem de dışarıda son dakikaya kadar gruplara kalma şansımızı zorlamak istiyoruz. Medipol Başakşehir’e ve Türkiye’ye yakışır bir mücadeleyi ortaya koyacağımıza inancımız tam” dedi.

SEVİLLA, UEFA EFESİ...ŞAMPİYONLAR

Ligi’nin kedisi!

Sevilla, Avrupa kupalarındaki tecrübesi ve başarısıyla dikkat çekiyor. Daha önce UEFA Avrupa Ligi’ni beş defa kazanarak bu alanda zirveye çıkan İspanyol temsilcisi, Şampiyonlar Ligi’nde ise henüz kayda değer bir başarı elde edemedi. Geçtiğimiz sezon La Liga’yı 72 puanla dördüncü bitirdi. Maç başına 1.8’lik gol ortalaması var. Geçen sezonki teknik direktörü Jorge Sampaoli’yi Arjantin Milli Takımı’na kaptırdı. Takımı bir başka Arjantinli Eduardo Berizzo çalıştırıyor. Sezon öncesi 61.5 milyon avroluk transfer yaptı. Ki bunların arasında Fenerbahçe’den Simon Kjaer de var. İspanyol ekibi, Mariano’yu Galatasaray’a yollarken, Vitolo ve İbarro gibi önemli isimlerini de önemli bonservis gelirleriyle elinden çıkardı.