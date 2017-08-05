Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jeremain Lens'in transfer edildiğini açıkladı. Bunun üzerine Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, Jeremains Lens için çarpıcı ifadeler kullandı.

MANTIKLI TERCİH

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Jeremain Lens'in Beşiktaş'a transferini değerlendiren Advocaat, bu tercihin mantıklı olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ'I PARA İÇİN SEÇTİ

Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Advocaat Lens'in Beşiktaş'a transferini ''Jeremain Lens, Beşiktaş'a giderek parayı seçti. Kariyerinin bu noktasında mantıklı bir hamle'' ifadeleriyle değerlendirdi.