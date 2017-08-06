Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hocasıyla görüşmesini anlatan Brezilyalı oyuncu, "Hocamız herkesten en iyisini almaya gayret gösteriyor. Sezon başında stoper olup olmayacağımı sordu. Ben de ihtiyaç olursa, olabileceğini söyledim. . Burada önemli olan hocamızın ve takımımızın istekleri. Taktiksel eksikler var, zamanla teknik direktörümüz bunları düzeltecektir" şeklinde konuştu. Souza ayrıca bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceklerini söyledi.

'FİT DURUMDAKİ PERSİE ALINABİLİR'

Dick Advocaat, Feyenoord'u ligde favori gördüğünü söylerken, Robin van Persie iddialarını da değerlendirdi. Hollandalı teknik adam, "Yeni sezon öncesi güç kaybettiklerini düşünmüyorum. Birçok alternatifli güçlü bir kadroları var. Berghuis'in geri dönmesi önemli. Persie konusu var. Gelecek haftalarda ilginç şeyler olabilir. Persie fit durumda, Feyenoord onun için hala uygun bir adres" yorumunu yaptı.