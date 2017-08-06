Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Transferin hızlı takımı Galatasaray’ın son olarak imza attırdığı Fernando Reges’i basına tanıttı. İngiliz kulübü Manchester City’ye 5 milyon 250 bin avro bonservis bedeli ödenerek sarı-kırmızılı renklere bağlanan Brezilyalı orta saha oyuncusu “Günaydın” diyerek sözlerine başladı. Fernando, “Çok mutluyum. Çok önemli ve dünya çapında tanınmış bir kulübe geldim. Kulübün tarihinde önemli Brezilyalı oyuncular da var” ifadelerini kullandı. Transfer sürecini anlatan 30 yaşındaki orta saha, “3 hafta önce menajerim vasıtasıyla teklif geldi. İnanılmaz mutlu oldum. Galatasaray’ın büyüklüğünü çok iyi biliyorum. Daha önce oynamış insanlarla konuştum ama en önemli referans Porto’dan da arkadaşım Maicon’du. Çok güzel şeyler söyleyince bu transfer gerçekleşti” dedi.

Form tutacağım

Eski hocası Guardiola’nın kendisine çok şey kattığını ifade eden Fernando, eski Galatasaraylı Felipe Melo sorusu gelince, “Melo’nun Galatasaray ve taraftarı için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Melo gibi ben de adımı Galatasaray tarihine yazdırmak istiyorum” cevabını verdi. “Porto formasıyla Manchester City’ye karşı oynadığımda taraftarlar bana ‘Ahtapot’ lakabını takmıştı. Burada da bu lakabın kullanılmasını tercih ederim” diyen sambacı, “Galatasaray’ın oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Rekabet seviyesi yüksek bir ligde oynayacağız ama tek hedefimiz var.

Denayer dileği

Elimizden geleni yapacağız. City’de idmanlarımı yapıyordum. Sadece son hafta transfer görüşmeleri nedeniyle tek başıma çalıştım. Kendimi iyi hissediyorum, en kısa zamanda form tutacağımı düşünüyorum” sözleri kullandı. Gelmeden önce Maicon gibi Denayer ile de konuştuğunu söyleyen Fernando, “Denayer takım ve şehir ile ilgili önemli bilgiler verdi. Çok kaliteli ve iyi bir futbolcu. Her şey yolunda gider ve umarım o da aramıza katılır” diyerek de sinyal verdi.

11'de tek Türk

Transferin şampiyonu Galatasaray’ın resmî olarak kadrosuna kattığı 6 ismin 6’sı da yabancı. Bu yaz kesenin ağzını sonuna kadar açan ve önemli oyuncuları getiren sarı-kırmızılılar Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli için de çok kısa bir süre içerisinde bildirim yapacak. Feghouli ile birlikte transfer sayısı 7’ye çıkacak ve 7 transferin 7’si de görünen tabloda doğrudan 11’de yer alacak. Bu durumda Galatasaray’ın ideal 11’inde yalnızca 1 Türk futbolcuya yer kalacak. O da Serdar Aziz ya da Ahmet Çalık ikilisinden biri olacak. Sol bek konusunda Gençlerbirliği’nden Uğur Çiftçi’nin peşine düşen sarı-kırmızılılar eğer ki bu transferi gerçekleştirirse, ideal kadroda sayı 2 yerliye çıkacak. Öte yandan sıkıntılı bir süreç geçiren ve taraftarın tepkili olduğu Selçuk İnan’ın da takımda kalsa dahi bu sezon kulübede olacağı düşünülüyor.

Yıllık kazancı 3,3 milyon avro

Galatasaray Kulübü, Fernando Francisco Reges’in sözleşme detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Brezilyalı futbolcu için eski kulübü Manchester City’ye bonservis bedeli olarak 5 milyon 250 bin avro verildiği açıklanırken, bonuslara istaneden de 900 bin avro ödeneceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar Brezilyalı futbolcuya senelik sabit ücret olarak ise 3 milyon 300 bin avro ödeyecek.

Terim gitti Özbek geldi!

Galatasaray taraftarının Bodrum’dan merakla beklediği haber gelmedi. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Dursun Özbek ile Fatih Terim’in, Galatasaray’ın sponsoru NEF’in Bodrum’daki tanıtım gecesinde görüşmesi bekleniyordu. Fatih Terim geceden ayrıldıktan Dursun Özbek’in saat 21:55’te etkinlik alanına giriş yapması dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray taraftarları Türk Telekom Stadı ve Florya’ya pankartlar asarak Fatih Terim’in takıma başına geçmesi için çağrıda bulundular.

Sakatlık şoku

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının 36. dakikasında sakatlanarak yerini Koray Günter’e bıraktı. Tudor’un Selçuk’un sakatlığına çok üzüldüğü görüldü. Tecrübeli futbolcunun kasığında bir rahatsızlık yaşadığı ve durumunun bugün yapılacak kontrolde belli olacağı öğrenildi.

Aslan'dan kötü prova

Avusturya’da yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Alman ekibi Hertha Berlin ile oynadığı hazırlık maçında 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar maça Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Selçuk, Rodrigues, Belhanda, Recep ve Gomis 11’iyle başladı. Plattenhardt 3. dakikada Alman ekibini öne geçirdi. Rodrigues’in 44’teki şutu direkte patladı. Eren Derdiyok 60’ta kaleye sırtı dönük pozisyonda yaptığı harika vuruşla eşitliği sağladı. Galatasaray 74’te Ibisevic’in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Oyuna 46’da dahil olan sarı-kırmızılıların yeni transferleri Ndiaye ve Fernando ise performanslarıyla hazır gözüktüler.

Feghouli belirsiz

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Hertha Berlin maçının ardından Feghouli transferiyle ilgili konuşurken, Denayer ve Sinan Gümüş sorularına da cevap verdi. Feghouli transferinin bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Ergün, diğer isimler hakkında şu açıklamalarda bulundu, “Sinan Gümüş’ün gitme talebi oldu. Kampın bitmesini bekledik. Bu hafta içerisinde açıklığa kavuşur. Denayer ile ilgili resmi olarak Manchester City ile görüştük. Denayer’in nasıl bir Galatasaray sevgisi olduğunu herkes biliyor. Biz de onu istiyoruz. Önümüzde 3 haftalık bir süreç var” dedi.

"Selçuk İnan'la hiç ilgilenmedik"

Üst üste yapılan takviyelerle elden çıkarılması düşünülen ve hatta taraftarın sosyal medyada satışı için gündem oluşturduğu Selçuk İnan’ın adı Trabzonspor’la anılıyordu. Bordo-mavililerde asbaşkan Ahmet Çubukçu “Selçuk İnan, transfer gündemimize hiç gelmedi. Bu futbolcuyla hiç ilgilenmedik, talip olduğumuz şeklindeki haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi.