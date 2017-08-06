Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, gelecek sezon transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Görkemli 50. yıl kutlamaları yapan bordo-mavililer, bu önemli sezonda şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Bugüne kadar kadrosuna Burak Yılmaz, Teho Bongonda, Juraj Kucka ile Kamil Ahmet Çörekçi’yi katan bordo-mavililer, bir yandan da Serdar Taşçı, Sissoko, Medel ve Sosa ile temaslarını sürdürüyor. Bu isimler içinde transferi en yakın olan isimler ise Serdar Taşçı ile Tottenham’ın yıldızı Moussa Sissoko. İngiltere’de Tottenhamlı yöneticilerle masaya oturan Başkan Muharrem Usta, transferde büyük aşama kaydetti.

Sosa da listede

Tottenham’ın ilk olarak oyuncuyu satışa çıkarması ancak kiralık olarak düşünmemesi transferi zora sokarken, tecrübeli orta saha oyuncusunun Trabzonspor’a gelmeye sıcak bakması sebebiyle teklifin yeniden değerlendirileceği ifade edildi. Başkan Usta, 27 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini sonuçlandırarak kadroyu iyice güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Sosa konusunda ise Milan’la her konuda anlaşmaya varan Trabzonspor yönetimi, Arjantinli futbolcu ile görüşmelerine devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya senelik 2.5 milyon avro teklif eden Trabzonspor, Sosa’dan gelecek cevabı bekliyor. Bordo-mavililerin bu iki isimden birini kadrosuna katması bekleniyor.

Burak gizlice getirildi

Trabzonspor’un Çin’in Bejin Guoan takımından transfer ettiği Burak Yılmaz önceki gece 02.00 sıralarında Trabzon’a geldi. Burak’ın, Çin’den Türkiye’ye gelişini duyuran bordo-mavililer, Trabzon’a gelişini ise gizledi. Burak’ı taraftarlarla buluşturmayan yönetimin “oyuncu resmî sözleşmeye imza atmadığı için” böyle bir hamle gerçekleştirdiği belirtildi. Golcü oyuncu için bugün taraftara kapalı bir tören düzenleyecek olan bordo-mavililer oyuncuya Medikal Park Stadyumu’nda resmi imzayı attıracak. Trabzon’a gelir gelmez Ersun Yanal ile görüşen Burak Yılmaz’ın imzanın ardından antrenmana çıkması bekleniyor.