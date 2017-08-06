Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak forvet oyuncusu Negrodo’yu renklerine bağlayan siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı son isim ise geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe’de geçiren Jeremain Lens oldu. Hollandalı oyuncunun kulübü Sunderland ile uzun süredir görüşmelerini sürdüren Kara Kartal, 29 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını yayınladığı bir video ile ilan etti. Transfer dönemine damga vuran ‘Come to Beşiktaş’ sloganının devamı niteliğindeki ve ‘Lens’in rüyası’ etiketiyle paylaşılan videoda yeni transfer Negredo, Hollandalı yıldızı arayarak kendisini Beşiktaş’a davet ediyor. Lens’in cevabı da, ‘Beşiktaş’a geliyorum’ oluyor. Beşiktaş’ın renklerine bağladığı Jeremain Lens, bugün saat 18.00’de İstanbul’da olacak.
Lens siyah beyazlı formayı giydi
06.08.2017 - 10:52 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 10:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, geçen yıl Fenerbahçe’de kiralık olarak oynayan Hollandalı futbolcu Lens’e siyah beyazlı formayı giydirdi. Transfer, ‘Come to Beşiktaş’ sloganıyla sosyal medyadan da duyuruldu.
Etiketler : lens,beşiktaş,
494274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494274.aspx
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Adanaspor
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Altınordu
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