Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaptığı bire bir görüşmede, "Kulüpler anlaşsın, seve seve gelirim" mesajı gönderen 30 yaşındaki futbolcunun işini bir an önce bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, bu hafta yola çıkıyor.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Galatasaraylı idarecilerin, İspanya'ya giderek Barcelona ile masaya oturacağı öğrenildi. Cim Bom'un teklifi, tecrübeli futbolcuyu sezon sonuna kadar belirli bir ücret karşılığında kiralamak.

Gözden çıkarılan kiralama bedeli 2.5 milyon avro civarında. Ayrıca Arda'ya da senelik yaklaşık 4 milyon avro garanti ücret teklifi yapılacak. Ancak transferin onayı Barcelona'ya bağlı...