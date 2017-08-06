Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi’nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders’a katıldı. Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti. Takımının hücumdaki saha içi liderliğine soyunan TJ Cline, ilk profesyonel kontratını takımınızla imzaladı. TJ Cline, saha görüşü ile ön plana çıkan ve hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan bir oyuncu.