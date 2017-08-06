1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Texas eyaletinde dünyaya gelen TJ Cline, Niagara Üniversitesi’nde başladığı NCAA kariyerindeki ilk sezonun ardından Richmond Spiders’a katıldı. Kolej basketbolu kuralları gereği bir sezon beklemek zorunda kalan 2.06 boyundaki oyuncu, burada geçirdiği sonraki üç yıl boyunca da istatistiklerini yukarı çekmeyi başardı. Sayı, ribaund, asist istatistiklerini her geçen sezon arttıran Cline, kolejdeki son yılını 18.5 sayı, 7.8 ribaund, 5.6 asist ortalamalarıyla geçti. Takımının hücumdaki saha içi liderliğine soyunan TJ Cline, ilk profesyonel kontratını takımınızla imzaladı. TJ Cline, saha görüşü ile ön plana çıkan ve hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan bir oyuncu.
Galatasaray Odeabank’tan bir transfer daha
06.08.2017 - 15:39 | Son Güncelleme: 06.08.2017 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı uzun oyuncu TJ Cline ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Etiketler : galatasaray,odebank,
494336 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494336.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
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0
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0
0
2
Antalyaspor
0
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0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
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0
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0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
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0
15
Manisaspor
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0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
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