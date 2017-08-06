Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kupa öncesi Lig’de iki sezondur üst üste şampiyon olan ve 3. yıldızı göğsüne takan Beşiktaş, Türkiye Kupası’nın sahibi Atiker Konyaspor ile bugün kozlarını paylaşacak. Kazanan taraf Süper Kupa’yı alacak. Sezonun ilk resmi maçı, Samsun’daki Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Samsun'da oynanacak maç öncesi otobüslerle Samsun'a giden Beşiktaşlı taraftarlar Çorum'un Sungurlu ilçesi Ocaklı Tesisleri'de mola verdiği sırada yoldan geçen Konyaspor taraftarı sandıkları minibüse saldırdı. Minibüstekilerin de daha sonra Beşiktaş taraftarı olduğu anlaşıldı.

Beşiktaş taraftarı daha sonra ilçeden olaysız bir şekilde Samsun'a hareket etti.