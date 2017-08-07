Avrupa'ya erken veda sonrası hedef tahtasına konan teknik direktör Tudor'un elindeki iyi malzemeyi kullanamadığını düşünen çok sayıda yöneticinin, zaman kaybetmeden Terim ile anlaşılmasını istediği öğrenildi. Bu konuda başkan Dursun Özbek'e baskı yapıldığı ve, "Tudor ile Galatasaray'ın dokusu uymadı. Futbolcular kopuk oynuyor. Bu takımın ilacı Terim'dir" dedikleri kaydedildi.
Yöneticiler Terim için bastırıyor
07.08.2017 - 03:58 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 03:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
A Milli Takım'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'ın radarına giren Fatih Terim'e sarı-kırmızılı yönetim içinden de destek her geçen gün artıyor.
Etiketler : terim,fatih terim,galatasaray,
494405 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/494405.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Akhisar Bld.
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Antalyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Konyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Alanyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Beşiktaş
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Bursaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Evkur Yeni Malatyaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Fenerbahçe
0
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0
0
0
0
0
0
9
Galatasaray
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Gençlerbirliği
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Göztepe
0
0
0
0
0
0
0
0
12
K.D.Ç. Karabük
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Kasımpaşa
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Başakşehir
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor FK
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Sivasspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Trabzonspor
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Hafta Maçları
19.8.2016
Adanaspor 1 - 2 Bursaspor
20.8.2016
Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa
20.8.2016
Çaykur Rizespor 1 - 1 Atiker Konyaspor
20.8.2016
Beşiktaş 4 - 1 Aytemiz Alanyaspor
21.8.2016
Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor
21.8.2016
Kayserispor 0 - 2 Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.8.2016
Antalyaspor 0 - 0 Osmanlıspor Futbol Kulübü
21.8.2016
Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Adana Demirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Altınordu
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Balıkesirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Boluspor
0
0
0
0
0
0
0
0
6
BŞB Erzurumspor
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Ç. Rizespor
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Denizlispor
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Elazığspor
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Eskişehirspor
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Gaziantepspor
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Gazişehir Gaziantep FK
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Giresunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
14
İstanbulspor
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Manisaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
MKE Ankaragücü
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Samsunspor
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Ümraniyespor
0
0
0
0
0
0
0
0