Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'ya erken veda sonrası hedef tahtasına konan teknik direktör Tudor'un elindeki iyi malzemeyi kullanamadığını düşünen çok sayıda yöneticinin, zaman kaybetmeden Terim ile anlaşılmasını istediği öğrenildi. Bu konuda başkan Dursun Özbek'e baskı yapıldığı ve, "Tudor ile Galatasaray'ın dokusu uymadı. Futbolcular kopuk oynuyor. Bu takımın ilacı Terim'dir" dedikleri kaydedildi.