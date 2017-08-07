Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O dünyanın en hızlı adamı, o dünyanın en çok madalya kazanan atleti, o bir efsane. Ve o efsane artık vedaya hazırlanıyor. 100 metre deyince akla ilk gelen isimdi Usain Bolt. Çıktığı her yarışı en önde bitirmeye alıştırmıştı herkesi. Ancak şaşırtan bir şey oldu ve Londra’daki Dünya Atletizm Şampiyonası’ndan sonra faal sporculuk hayatını noktalayacağını açıklayan 30 yaşındaki Bolt, önceki gece 100 metrede geçildi, üçüncü oldu. Hem de defalarca geride bıraktığı, kendisinden 5 yaş büyük Justin Gatlin’e. Sadece ona değil, 21 yaşındaki Christian Coleman’a da. Gerçekten buruk bir veda oldu Bolt için. Ki, Londra’daki Olimpiyat Stadı, Bolt’un 100, 200 ve 4x100’deki zaferlerine şahit olmuştu 2012 Olimpiyatlarında.

Artık gitme vakti

Yarış bittiğinde bütün tribünler Gatlin’i değil, Bolt’u alkışlıyordu, kameralar birinciyi değil, üçüncüyü çekiyordu. ABD’li Gatlin biraz da beklemediği zaferin şaşkınlığıyla, “Kazanırsam çılgına döneceğimi, zıplayıp duracağımı sanmıştım ama hiçbirini yapmadım. Bolt’a sayı göstermem gerekiyordu” dedi. Bırakma kararının ne kadar yerinde olduğunu bir kere daha gördüğünü söyleyen Bolt ise “Bedenim artık yorulduğumu ve köşeme çekilmem gerektiğini söylüyor. Gatlin kesinlikle hak etti. Yıllardır söylüyorum, o müthiş bir rakip. Ayaklarım ilk kez bir yarıştan sonra ağrıyor. Yani artık gitme vakti” diyerek duygularını paylaştı. Bolt, Londra’da 4x100 yarışından sonra pistlere veda edecek.