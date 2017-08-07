Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve büyük buluşma gerçekleşti, Burak Yılmaz, ‘kral’ olduğu Trabzonspor’a resmen 3 yıllık imzayı attı. Medical Park Stadı’nda düzenlenen imza törenine katılan Başkan Muharrem Usta, “Fazla söze gerek yok. Bizim için büyük gün, Burak yuvasına geri döndü. Kısaca ‘Kral geri döndü’ diyebiliriz. Çin’de ciddi bir kazancı varken, Trabzonspor’a büyük fedakârlıklarla döndü, gönülden istekliydi” açıklamasını yaptı. Trabzonspor’a transfer sürecini anlatan Burak Yılmaz da, “Her şey yeni stadın açılışına katılmamla başladı. Başkan davet ettiğinde biraz çekinceliydim. Çok iyi karşılandım. Burada kulağıma eğilip ‘Seni alacağım’ dedi. O zaman karar vermedim ama içime de ateşi düşürdü. Çin’de 5 maçlık ceza alınca kararım kesinleşti” ifadelerini kullandı.

Her şey stat açılışında başladı

Takım arkadaşlarının da transferinde etkili olduğunu söyleyen Burak, “Başta Onur olmak üzere Olcay ve Yusuf Erdoğan buraya gelmem konusunda benimle uzun uzun konuştular, cesaretlendirdiler. Benim için buraya dönmek yeni bir savaş, yeni bir meydan okuma. Tekrar şampiyonluklar yaşamak istiyorum” dedi. Yakın arkadaşı Selçuk İnan için ayrı bir parantez açan Burak, “Onunla arkadaş değiliz, kardeşiz. Sadece soyadlarımız ayrı. O başka camiada. Selçuk İnan çok büyük oyuncudur. Yönetimimiz uygun görürse, şarlar oluşursa, hocamız da isterse Selçuk’la her yerde oynamak isterim” diyerek mesaj gönderdi. Şampiyonluktan başka bir şey düşünmediğini söyleyen Burak, “Bu sene 50. Yılımız. Takım olarak başarılı olmalıyız. Atabildiğim kadar gol atacağım” dedi.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Burak Yılmaz dün Rize-Artvin Havaalanı’nı incelemeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir süre sohbet etti. Burak, sosyal medyadan, “Her zaman her yerde desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza; Trabzonspor’umuz ve benim için bulundukları başarı dileklerine teşekkür ederim” diye yazdı.

10 milyonluk fedakârlık

Trabzonspor Burak Yılmaz’ın maliyetini açıkladı. Millî futbolunun bonservisine 3,5 milyon avro, oyuncuya ise yıllık 3 milyon 550 bin avro, toplamda 10 milyon 650 bin avro garanti ücret ödenecek. Burak Yılmaz 8 milyon avro bonservis bedeliyle gittiği Beijing Guoan’da kalsaydı 3 yılda cebine 21 milyon avro koyacaktı.

En iyi teklif Trabzon’dan

Trabzonspor, Tottenham’dan Sissoko’yu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açtı. Bordo-mavililer İngiliz ekibine tecrübeli oyuncunun 3.9 milyon sterlinlik maaşının tamamını ödemeyi taahhüt etti. Mali Fair Play kıskacındaki kulüplerden biri olan Tottenham da Fransız oyuncunun yükünden kurtulmak için kiralamaya sıcak bakıyor.

Yusuf savaşacak

Burak Yılmaz’ın da transfer edilmesiyle Trabzonspor’da geleceği merak konusu olan Yusuf Erdoğan, önümüzdeki sezon da takımda kalacak. Genç oyuncuyla görüşen Teknik Direktör Ersun Yanal, “Seni yanımızda görmek istiyorum. İyi çalışırsan formayı alacağından şüphen olmasın” dedi.