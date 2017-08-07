Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Başkan Aziz Yıldırım’ın bu hafta dört transfer yapacağını müjdelediği Fenerbahçe’de camia geri sayıma geçerken, bu oyuncuların hangi isimler olacağı da büyük bir merak uyandırdı. Sarı-lacivertli takımın bu transfer atağının teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda stoper, sol bek, orta saha ve forvet bölgesi üzerinde yoğunlaşması beklenirken, öne çıkan isimler taraftarları oldukça heyecanlandırdı. Antalya Fenerbahçeliler Derneği’nde yaptığı konuşmada Fenerbahçe’nin finansal bir problemi olmadığını ve bu sezon şampiyonluk için gereken her şeyin yapılacağını ifade eden Yıldırım’ın, “Bankada kullanabileceğimiz 100 milyon avroya yakın paramız var. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız” şeklindeki sözleri Fenerbahçeli taraftarların beklentisini de en üst noktaya taşıdı.



Forvete Fiorentina’dan Babacar

Transfer döneminin başından bu yana Lucas Perez ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, İspanyol oyuncu için Arsenal ile anlaşamadı ve bu isim şimdilik rafa kalktı. Fenerbahçe’nin transferinde sona yaklaştığı golcünün ise Fiorentinalı Khouma Babacar olduğu öğrenildi. Güçlü fiziği, henüz 24 yaşında olması ve gelişime açık oyunuyla Aykut Kocaman’ın kriterlerine uyan Babacar’ın İtalyan ekibinde yıllık sadece 1.4 milyon avro kazanması nedeniyle Fenerbahçe’nin teklifine sıcak baktığı da gelen haberler arasında. Serie A’da geçen sezon 10 gol atan Senegalli’nin 10 milyon avro civarı bir bonservis bedeliyle alınması öngörülüyor. Eğer Babacar olmazsa sürpriz isim ise Mario Gomez.

Öncelik Ben Arfa

Orta saha için de girişimlerini sürdüren Fenerbahçe’nin bu bölge için Ben Arfa ve Gabigol ile temaslarını sürdürdüğü öğrenildi. Ben Arfa’nın gelmesi halinde 10 numara pozisyonunda değerlendirilmesi bekleniyor. Fransız oyuncunun yerine Brezilyalı Gabigol’ün kiralanması halinde ise Gabigol sol kanatta kullanılacak ve Valbuena 10 numara pozisyonuna kaydırılacak. Fenerbahçe’nin iki oyuncu için PSG ve Inter ile anlaştığı öğrenilirken, oyuncuların da ikna edilmesinin ardından son kararı Aykut Kocaman verecek.