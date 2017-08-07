Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Atiker Konyaspor, Samsun’da oynanan maçta Süper Lig’in son şampiyonu Beşiktaş’ı Traore ve Skubic’in golleriyle 2-1 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa’nın sahibi oldu. İki takım taraftarlarının da büyük ilgi gösterdiği karşılaşmaya iyi başlayan takım yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ile daha ofansif bir kimliğe bürünen Konyaspor’du. Ön alanda yaptığı presle rakibinin oyun kurmasını engellemeye çalışan yeşil-beyazlı takım buna rağmen pozisyon üretmekte zorlanırken ilk tehlikeler Beşiktaş’tan geldi.

Fabri çaresiz kaldı

15’te Cenk’in ceza sahasına girerken yaptığı vuruş kaleci Serkan’da kalırken, 19’da Quaresma’nın sağ kanattan içeri sokularak yaptığı şık vuruş direğin dibinden dışarı çıktı. Karşılaşmada dengeyi bozan gol ise 33’te geldi. Fofana’nın kendi yarı sahasından alıp sürüklediği Konyaspor atağında savunmanın arkasında kendisini unutturan Traore, Fildişili oyuncudan aldığı pası iyi değerlendirdi ve şık bir plaseyle Fabri’yi mağlup etti: 1-0. Golden sonra toparlanan Beşiktaş 39 ve 42’de Babel ile gole yaklaşsa da ilk yarı 1-0’lık Konyaspor üstünlüğüyle sona erdi.

Aydınus kaçırmadı

İkinci yarıya da iyi başlayan takım ilk yarıda olduğu gibi Konyaspor’du. Topu iyi kullanan Mustafa Reşit Akçay’ın takımı tempoyu düşürmeyi başarırken, Beşiktaş’ı uyandıran gol karşılaşmanın son bölümünde geldi. 78’de Caner’in kullandığı taç atışıyla topla buluşan Cenk düzgün bir vuruşla skoru dengeledi: 1-1. 90’da Pepe ceza sahası içinde topla buluşan Jonsson’u düşürünce Fırat Aydunus penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı iyi değerlendiren Skubic takımına Süper Kupa’yı kazandırdı: 2-1.

Allah çalışana veriyor

Mustafa Reşit Akçay! Farklı teknik adam profillerinden. Osmanlı ile Avrupa’da tarih yazan ve antrenörlüğü bırakıp altyapıda oyuncu yetiştirmeyi planlarken Konyaspor’un başına geçti. Ve ilk maçında kupa aldı. Duygularını anlattı: Şu anda ne hissettiğimle ilgili bilmiyorum. Sarhoşluk var. Neler yaptığımızı yarın daha kolay anlayabiliriz. Hoş bir şey. Her antrenöre nasip olsun diye insan dua ediyor. Nasip oldu. Allah’a şükür. Haddimi aşmak istemem. Bilmiyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim; Temiz bir kalple çalışıldıktan sonra rabbim bir şeyler veriyor.

Hocanın sözü aklıma geldi

Kartal avcısı Traore, Fabri’yi harika bir vuruşla avlarken pozisyonu anlattı. Konyaspor’un ilk golünü atan Burkina Fasolu oyuncu “Bu tür pozisyonlarda hep birinci direğe vuruyordum. Hocamın antrenmanlardaki sözü aklıma geldi ve bu kez arka direğe vurdum gol oldu” ifadesini kullandı. Konyasporlu oyuncular da kısa süre içinde iki kupa birden kazanmanın hakkı gururunu yaşadıklarını söylediler. Bitiş düdüğünün ardından Samsun’da başlayan kupa coşkusu kentte de sürdü. Konyalılar şehirde tur attı.