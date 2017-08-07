Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Kupa'da bu sezon dahil olmak üzere 5 kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, sadece bir kez kupayı müzesine götürebildi. 7 Süper Kupa'da yer alan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ile en çok bu organizasyonda maç yapan Beşiktaş, 4 kez rakiplerine mağlup oldu. 2006'daki ilk kupayı kazanan siyah-beyazlılar; 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki organizasyonlarda kupayı alamadı.

GOL ATMAKTA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Kupa'da rakiplerine gol atmakta da zorlanıyor. Kupada rakiplerinin karşısına 5 kez çıkan siyah-beyazlı ekip, sadece 4 kez fileleri havalandırabildi. 2009'daki Süper Kupa karşılaşmasında gol dahi atamayan Beşiktaş, diğer 4 karşılaşmada ise birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturabildi. Son 2 sezonda Süper Lig'in en golcü takımı olarak dikkati çeken Beşiktaş, 2016 ve 2017'deki Süper Kupa maçlarında birer kez gol atabildi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon başında Atiker Konyaspor ile yaptığı Süper Kupa mücadelesinden de 2-1 mağlup ayrıldı. Takımı adına tek golü atan Cenk Tosun, bu organizasyonda Beşiktaş'ta fileleri havalandıran ilk yerli oyuncu unvanını elde etti. Beşiktaş, 5 Süper Kupa maçında kalesinde ise 7 gol gördü.

HASRET 11 YILA ÇIKTI

Bu sezonki Süper Kupa'yı Atiker Konyaspor'a kaptıran Beşiktaş'ın hasreti 11 yıla çıktı. Kupayı 2006'da alan siyah-beyazlılar, 11 yılda 4 kez daha mücadele ettiği organizasyonda rakiplerine mağlup oldu.

TÜRKİYE KUPASI'NI 6 SEZONDUR ALAMIYOR

Beşiktaş, bir başka hasreti de Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşıyor. Bu kupayı son olarak 2010-2011'de alan siyah-beyazlı ekip, 6 sezondur organizasyonda istediği hedeflere ulaşamadı.