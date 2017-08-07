Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, geçen sene Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Sunderland'li Jeremain Lens'i kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

İşte Beşiktaş'ın Lens için ödeyeceği ücretler;

1 YILLIK KİRALIK İÇİN 1.5 MİLYON AVRO

Jeremain Marciano Lens'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Sunderland kulübüne 2017-2018 sezonu için net 1.500.000 Avro kiralama bedeli ödenecektir.

Oyuncuya,

YILLIK 2.2 MİLYON AVRO ALACAK

2017-2018 Sezonu için 2.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca puan başı 4.000 Avro ödenecektir.

Oyuncu 25 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 100.000 Avro bonus

35 veya daha fazla resmi maçta (Türkiye Kupası hariç) oynadığında 50.000 Avro ilave bonus ödenecektir.

Ayrıca UEFA şampiyonluğunda 200.000 Avro bonus ödenecektir.

BEŞİKTAŞ ALMAK İSTERSE 4 MİLYON AVRO ÖDEYECEK

Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 4.089.000 Avro olup şirketimize aittir.

Şirketimiz satın alma opsiyonunu kullandığı takdirde oyuncuya

2018-2019 Sezonu için 2.250.000 Avro

2019-2020 Sezonu için 2.300.000 Avro

2020-2021 Sezonu için 1.950.000 Avro

2021-2022 Sezonu için 1.800.000 Avro garanti ücret ödenecektir.