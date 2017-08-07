Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıyer yıldızları kadroya katmaya devam ediyor. 2.Lig kırmızı Grup’ta şampiyon mücadelesi verecek olan lacivert beyazlılar Kıvanç Karakaş’ı renklerine bağladı. Beyaz martılar, tecrübeli oyuncuyla kulüp tesislerinde 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Sarıyer daha önce Serdar Kulbilge, Serkan Balcı gibi yıldızları kadrosuna dahil etmişti.